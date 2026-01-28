TEMAS DE HOY:
Economía

Anuncian lista de precios referenciales para la canasta familiar para evitar agio y especulación

“Estamos analizando publicar en nuestro portal web los precios referenciales de la canasta familiar”, dijo el nuevo director general de la Dirección de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 12:28

Foto: Tienda de abarrotes (Captura de video)
LA PAZ

Walter Eduardo Quiroz Navia fue designado como nuevo director general de la Dirección de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. En su primera declaración pública, anunció que se publicará una lista de precios referenciales de productos de la canasta familiar, con el objetivo de frenar el agio y la especulación en los mercados del país.

“Estamos analizando sacar en nuestro portal web los precios referenciales de la canasta familiar, como carne, arroz, aceite, para que la ciudadanía sepa cuánto debe pagar en los mercados”, señaló Quiroz.

La lista contendrá precios base de productos esenciales como:

  • Arroz

  • Carne

  • Aceite

  • Otros alimentos de consumo habitual

El objetivo, según Quiroz, es que las y los consumidores tengan una referencia clara al momento de realizar sus compras y así evitar cobros excesivos.

La nueva dirección, que depende del Viceministerio de Comercio y Logística, busca reforzar el vínculo entre el Estado y los puntos de abastecimiento, mejorando el monitoreo de precios reales.

En esta etapa de transición, también se trabaja en la renovación de convenios con gobiernos municipales, para fortalecer la fiscalización en los mercados y prevenir abusos.

Foto: Walter Eduardo Quiroz Navia, director general de la dirección de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor

