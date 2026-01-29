Javier Tarqui lanza candidatura a la Alcaldía de El Alto con una promesa de descentralización total

Con una visión crítica sobre la actual administración, el abogado municipalista Javier Tarqui oficializó su candidatura a la Alcaldía de El Alto. Bajo la premisa de que "una alcaldía que no protege a su pueblo no sirve".

Tarqui apuesta por su formación en gobernanza y resolución de conflictos para transformar una ciudad marcada por el abandono de sus calles, la inseguridad y la deficiente atención en salud.

El eje central de su plan de gobierno es el fin del centralismo municipal. Tarqui propone una reforma administrativa profunda que prevé desconcentrar la alcaldía, otorgando autonomía a las 14 subalcaldías a través de direcciones propias.

"Resolveremos cada una de las necesidades con capacidad y equipo humano, devolviendo la calidad de vida a los alteños", afirmó el candidato, quien enfatizó que la burocracia actual es el principal freno para el desarrollo de los distritos.

En cuanto a los servicios básicos, el candidato prometió mano dura contra el trameaje y un plan de choque contra las "calles de barro" y el cierre de campos deportivos. Su propuesta integral abarca desde la seguridad ciudadana hasta la protección de los animales, asegurando que su gestión será de protección real al ciudadano, eliminando las trabas administrativas que hoy impiden una atención digna en salud y educación.

Mira la programación en Red Uno Play