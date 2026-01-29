Cancelación de la personería de UCS genera repercusiones

La cancelación de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) ha generado repercusiones que deja a su militancia en la incertidumbre. Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico, fue contundente al señalar que "los que hacen aventuras políticas, terminan en estas situaciones que son vergonzosas para la clase política a la que representaban".

El dirigente cívico lamentó el destino de los simpatizantes que confiaron en una estructura ideológica ahora inexistente frente a la ley. En sus palabras, "ahí tienen, por los errores permanentes que cometió el señor Jhonny Fernández y esta cúpula, es que la militancia de UCS se queda hoy sin tener su tienda política".

Finalmente, el escenario actual se percibe como un golpe irreversible para quienes respaldaban este proyecto ciudadano en las urnas. Zambrana concluyó sentenciando que "hoy es un día triste para aquellos que creían en una ideología y eso va a cargar como una cruz en la espalda del señor Jhonny Fernández y su cúpula".

