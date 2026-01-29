TEMAS DE HOY:
Estafa digital Caso maletas accidente vehicular

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Cancelación de la personería de UCS genera repercusiones

Duras críticas contra Jhonny Fernández tras la pérdida del estatus legal del partido.

Ximena Rodriguez

28/01/2026 21:23

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La cancelación de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) ha generado repercusiones que deja a su militancia en la incertidumbre. Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico, fue contundente al señalar que "los que hacen aventuras políticas, terminan en estas situaciones que son vergonzosas para la clase política a la que representaban".

 

El dirigente cívico lamentó el destino de los simpatizantes que confiaron en una estructura ideológica ahora inexistente frente a la ley. En sus palabras, "ahí tienen, por los errores permanentes que cometió el señor Jhonny Fernández y esta cúpula, es que la militancia de UCS se queda hoy sin tener su tienda política".

 

Finalmente, el escenario actual se percibe como un golpe irreversible para quienes respaldaban este proyecto ciudadano en las urnas. Zambrana concluyó sentenciando que "hoy es un día triste para aquellos que creían en una ideología y eso va a cargar como una cruz en la espalda del señor Jhonny Fernández y su cúpula".

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD