Alerta en Cochabamba: Estafadores roban 3.840 bolivianos tras hackear cuenta de WhatsApp

La inseguridad digital se cobra una nueva víctima en la ciudad. Una mujer denunció haber sido estafada con la suma de 3.840 bolivianos luego de que delincuentes lograran hackear la cuenta de WhatsApp de su cuñada para solicitarle transferencias de dinero de carácter urgente.

El "Modus Operandi": Confianza y urgencia

La estafa comenzó cuando los criminales tomaron control del número de la familiar de la víctima por unas horas, accediendo a sus contactos y conversaciones pasadas para no generar sospechas. El delincuente, fingiendo ser la cuñada, le escribió indicando que necesitaba dinero para pagar mercadería de su tienda.

"Me envía mensaje y me dice que necesitaba dinero para pagar sus colchones porque ella tiene tienda. Me dice 840 y te lo voy a cancelar, vas a pasar por la tienda. Entonces yo le transfiero y me dice: no, era 3840", relató la afectada, quien realizó los depósitos mediante códigos QR.

Cuando la víctima intentó llamar para confirmar la situación, el estafador evitó la comunicación verbal asegurando que se encontraba "sin señal", manteniendo el engaño exclusivamente por texto. Poco después, una llamada directa de sus hermanos le advirtió que no depositara más dinero, confirmando que la cuenta había sido vulnerada.

¿Cómo logran hackear las cuentas?

Desde la división de Cibercrimen de la FELCC, Iván Bernal explicó que los delincuentes utilizan dos métodos principales para apoderarse de la información:

Llamadas falsas: Se hacen pasar por empresas telefónicas y solicitan a la persona que les dicte un código de verificación. Links engañosos: Envían enlaces o aplicaciones mediante ofertas de trabajo o información de interés. Al acceder o descargar el archivo, el usuario da permiso implícito para que los delincuentes tomen control del dispositivo.

Ante el aumento de estos casos en Cochabamba, las autoridades instan a la población a seguir estas medidas de seguridad:

Corroborar por llamada telefónica: Si recibe un pedido de dinero de un conocido, llame por línea normal y no por WhatsApp, ya que la red de telefonía fija es mucho más difícil de vulnerar que las plataformas digitales.

No entregar códigos: Jamás dicte códigos de verificación que lleguen a su teléfono a terceras personas.

Reporte inmediato: Si su cuenta es hackeada, avise de inmediato a sus contactos por otros medios y reporte el caso a la policía para evitar que su círculo cercano sea afectado.

"WhatsApp es la red que más hackean porque es la más común, donde está nuestra información y nuestros grupos de familia", advirtió Bernal, subrayando la importancia de la prevención.

