Cambio extremo antes del “sí, acepto”: una pareja perdió 43 kilos y sorprendió a sus invitados

Una pareja de novios decidió cambiar su estilo de vida antes de llegar al altar y el resultado fue tan impactante que dejó en shock a los invitados de su boda. Se trata de Riley e Isaac Anastasiu, una pareja estadounidense que logró bajar 43 kilos en total antes de su casamiento, apostando por hábitos saludables y trabajo en equipo.

Con 30 y 27 años, respectivamente, Riley e Isaac tomaron la decisión seis meses antes de la boda, con un objetivo claro: verse y sentirse mejor en uno de los días más importantes de sus vidas, acompañándose mutuamente durante todo el proceso.

“Nos dimos cuenta de que no nos sentíamos lo mejor posible física o mentalmente, y nuestros hábitos no estaban alineados con cómo queríamos aparecer para este próximo capítulo”, explicó Riley en diálogo con la revista People.

La motivación fue compartida. “Fue una decisión mutua, basada en el trabajo en equipo y el estímulo. Además, las fotos de la boda duran para siempre. Queríamos mirarlas y sentirnos confiados, orgullosos y plenamente presentes”, agregó.

En mayo de 2025, ambos pesaban 99 kilos. Para el 21 de noviembre, día en que se juraron amor eterno, Riley pesaba 79 kilos e Isaac 76, alcanzando una pérdida conjunta de 43 kilos.

Durante el proceso, compartieron su transformación en redes sociales, donde las imágenes del antes y después se volvieron virales. Según contó Riley, la sorpresa fue mayor en el caso de Isaac.

“Muchos amigos y familiares no lo habían visto en mucho tiempo y no es muy activo en redes, así que quedaron realmente impactados”, relató. En su caso, las reacciones fueron más esperadas, aunque igualmente cargadas de apoyo y cariño.

La pareja aclaró que no recurrieron a tratamientos ni dietas extremas. Su transformación fue el resultado de cambios sostenibles: control de calorías, actividad física y descanso adecuado.

Riley caminaba entre 10.000 y 15.000 pasos diarios, hacía pilates en casa, redujo el consumo de azúcar, priorizó el sueño y eligió alimentos integrales. Isaac, por su parte, comenzó a correr, aplicó ayuno intermitente, déficit calórico y una alimentación nutritiva; actualmente incluso se prepara para correr una maratón.

Más allá del cambio físico, ambos destacan que el mayor impacto fue emocional.

“El día de nuestra boda nos sentimos increíblemente orgullosos, confiados y presentes”, contó Riley.

“Lo más importante no fue el cuerpo, sino lo fuertes, disciplinados y conectados que nos sentimos después de comprometernos con este objetivo juntos. Ese día solo disfrutamos el momento y celebramos el trabajo que hicimos como equipo”, explicó.

Antes de cerrar, Riley dejó un mensaje para quienes buscan un cambio: empezar de a poco.

“La consistencia importa más que la perfección. Encuentra un movimiento que disfrutes, aliméntate bien, duerme mejor y ten paciencia contigo mismo”, aconsejó.

“Si lo haces con alguien que te apoye, mucho mejor. El objetivo no debe ser un número en la balanza, sino sentirte más fuerte, saludable y seguro. Cuando el cambio nace del respeto propio, los resultados duran”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play