¡Ayuda a Tonny! Familia ofrece Bs 5 mil por su perrito desaparecido en Cochabamba

La búsqueda de Tonny, un pequeño perro de raza Yorky, se ha convertido en una carrera contra el tiempo en Cochabamba. La mascota se perdió el pasado 10 de enero en la zona del Cruce Taquiña, y sus dueños están desesperados por encontrarlo.

Tonny es un Yorky café y plomo, con orejas paradas, cola pequeña y está a punto de cumplir 9 años. La familia destaca que es muy querido y pide la colaboración de la población para poder dar con su paradero.

Para incentivar la ayuda, los propietarios ofrecieron una recompensa de Bs 5 mil a quien brinde información que permita localizar al perrito.

Las autoridades y vecinos recomiendan revisar parques, calles y patios de vecinos, así como comunicarse con la familia si se tiene algún dato confiable sobre Tonny.

Si lo ves, contacta a los propietarios y ayúdales a reunir a Tonny con su familia.

Familia ofrece Bs 5 mil por su perrito desaparecido en Cochabamba. Foto redes sociales

