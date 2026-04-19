Emboscada y fuego: incineran camión “chatarrero” tras operativo en Oruro

La Aduana Nacional, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), ejecutó un operativo de control en la comunidad de Ancaravi, en la ruta hacia Pisiga, departamento de Oruro, donde se interceptó un camión que transportaba otro vehículo en su plataforma, modalidad comúnmente asociada a actividades ilícitas y conocida como “chatarrero”.

El procedimiento se realizó durante un control rutinario, en el que los efectivos lograron detener el motorizado e iniciar su traslado hacia la Aduana Interior Pasto Grande. Sin embargo, en el trayecto, el convoy fue emboscado y el camión presentó fallas mecánicas que lo dejaron inmovilizado en inmediaciones de la Pampa de Iroco y Sora Chico.

De acuerdo con el informe oficial, tras verificarse la presencia de personas que intentaban recuperar los vehículos indocumentados, se activaron medidas de seguridad para resguardar la integridad del personal y evitar la sustracción de los motorizados.

En ese contexto, efectivos del Ejército procedieron a la incineración de los vehículos en el lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, como una acción preventiva ante el riesgo de que los mismos vuelvan a ser utilizados en actividades de contrabando.

La Aduana Nacional destacó que este tipo de operativos refleja el compromiso institucional en la lucha contra el comercio ilegal, así como los riesgos que enfrentan los funcionarios en zonas alejadas y de difícil acceso.

Asimismo, la entidad reiteró que continuará aplicando medidas firmes para impedir el ingreso de mercancías y vehículos sin documentación, con el objetivo de proteger la economía nacional y garantizar la seguridad ciudadana.

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