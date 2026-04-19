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Policial

Así incineran un camión “chatarrero” tras emboscada en Oruro

La Aduana Nacional señaló que este tipo de acciones refleja los riesgos que enfrentan los operativos en zonas alejadas, así como la determinación institucional de frenar el contrabando.

Charles Muñoz Flores

19/04/2026 16:16

Vea cómo incineran un camión “chatarrero” tras emboscada. FOTO: Captura de pantalla. Montaje CHMF.
Oruro, Bolivia

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Un operativo de control de la Aduana Nacional terminó en la incineración de un camión incautado, luego de una emboscada atribuida a contrabandistas en el departamento de Oruro.

El hecho ocurrió en la comunidad de Ancaravi, en la ruta hacia Pisiga, donde efectivos del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA) interceptaron un vehículo que transportaba otro motorizado indocumentado, comúnmente vinculado a actividades ilícitas bajo la modalidad de “chatarreros”.

Según el reporte oficial, durante el traslado hacia la Aduana Interior Pasto Grande, el convoy fue emboscado. En medio de la situación, el camión presentó fallas mecánicas que lo dejaron inmovilizado en la zona de la Pampa de Iroco y Sora Chico, lo que incrementó el riesgo de que los vehículos fueran recuperados por terceros.

Ante información verificada sobre la presencia de personas que intentaban retomar la carga ilegal y con el objetivo de resguardar la integridad del personal, efectivos del Ejército procedieron a la incineración de los motorizados en el lugar, en cumplimiento de la normativa vigente.

La Aduana Nacional señaló que este tipo de acciones refleja los riesgos que enfrentan los operativos en zonas alejadas, así como la determinación institucional de frenar el contrabando. Asimismo, ratificó que se aplicarán medidas firmes para impedir el ingreso de mercancía ilegal al país.

El operativo concluyó sin reporte de personas heridas, mientras las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los controles en rutas estratégicas para proteger la economía nacional y garantizar la legalidad en el comercio.

 

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