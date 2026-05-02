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Designan a José Luis Aliss como nuevo miembro del Directorio de la Aduana Nacional

La designación fue oficializada por el Viceministerio de Política Tributaria. La nueva autoridad se comprometió a fortalecer la gestión institucional y la modernización de los procesos aduaneros.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 19:08

José Luis Aliss David liderará la dirección de la Aduana Nacional. Foto: Ministerio de Economía
La Paz, Bolivia

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En un acto oficial desarrollado en la ciudad de La Paz, el viceministro de Política Tributaria, Álvaro Fernando Tapia Claros, posesionó a José Luis Aliss David como nuevo integrante del Directorio de la Aduana Nacional.

La ceremonia se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde la autoridad remarcó el papel estratégico que cumple la entidad aduanera en el fortalecimiento de la política tributaria y en la lucha contra el contrabando.

Durante su intervención, Tapia destacó que la Aduana Nacional tiene una función clave para garantizar la transparencia y eficiencia en el comercio exterior, en un contexto donde el control de mercancías resulta fundamental para la economía del país.

Por su parte, Aliss David asumió el compromiso de encarar una gestión basada en la responsabilidad y la modernización de los procesos aduaneros, además de reforzar la coordinación con otras instituciones del Estado para optimizar los mecanismos de control.

El acto contó también con la presencia del presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, quien destacó la importancia de fortalecer la gestión institucional y acompañó la posesión de la nueva autoridad.

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