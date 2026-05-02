Operativo en el lago Titicaca: secuestran sustancia controlada, lancha y motores

La Armada Boliviana, a través del Grupo de Tarea Especial 1.6 “Titicaca” de la fuerza “Diablos Azules”, ejecutó un operativo en el sector lacustre del lago Titicaca que permitió un importante golpe al narcotráfico.

La intervención se realizó el 1 de mayo, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Droga incautada y medios secuestrados

Durante el operativo se logró la incautación de 186 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 195,15 kilogramos.

Además, los efectivos procedieron al secuestro de una embarcación de madera y dos motores fuera de borda:

Un motor de 40 HP de industria china

Un motor de 60 HP marca Yamaha

Estos equipos habrían sido utilizados para el transporte ilícito de sustancias controladas.

Afectación económica al narcotráfico

Según el informe oficial, el material incautado representa una afectación económica de Bs 3.200.015, constituyendo un resultado de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico en esta región.

El operativo fue destacado por el comandante de la fuerza “Diablos Azules”, capitán de Navío Herbi Rioja Mejía.

Control en zonas estratégicas

Desde la Armada Boliviana señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos sostenidos para reforzar el control en espacios lacustres estratégicos.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar con tareas de interdicción para combatir el narcotráfico y resguardar la seguridad del país.

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