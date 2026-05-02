Fiscalía recolecta imágenes y testimonios para esclarecer crimen de magistrado

El fiscal, Yerko Fajardo, arribó a la ciudad de Santa Cruz desde Sucre para liderar personalmente las investigaciones sobre el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure. Por disposición directa del fiscal general del Estado, la comisión especial ha comenzado a centralizar los operativos para esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en el Cordón Ecológico.

"Estamos realizando tareas investigativas como recolección de cámaras, toma de entrevistas testificales y otros actuados con la finalidad de establecer qué es lo que hubiera sucedido", informó Fajardo.

El Ministerio Público busca reconstruir la escena del crimen mediante el análisis de imágenes de seguridad de las zonas aledañas y el levantamiento de pruebas técnicas en el lugar de los hechos.

Dentro del cronograma investigativo, la fiscalía ha procedido a citar formalmente a los funcionarios que formaban parte del entorno de trabajo del magistrado y a las personas que lo acompañaban el día del suceso. Estas entrevistas testificales son consideradas fundamentales para determinar si existían amenazas previas o movimientos irregulares antes de la balacera que le costó la vida al decano.

Reserva en las actuaciones

Debido a la sensibilidad del caso, las autoridades han decidido mantener bajo reserva ciertos actuados investigativos para preservar la integridad de los resultados. "Para no entorpecer la investigación vamos a guardar silencio por el momento", señaló el Fiscal Superior, subrayando que existen procedimientos en curso que no pueden ser revelados de manera pública todavía.

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