¿Necesitas dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial la tarde de este sábado en Bolivia

La jornada económica de este sábado ha mostrado una leve tendencia a la baja en las principales plataformas de monitoreo del dólar en el país. El mercado paralelo refleja ajustes importantes tras una apertura que inicialmente presentaba cifras superiores a las actuales.

Descenso en portales digitales

El sitio Dolarboliviahoy.com registró pasado el mediodía una cotización de Bs. 9,87 para la compra y Bs. 9,84 para la venta. Esta cifra representa una disminución frente a los Bs. 9,90 y Bs. 9,89 que se observaron durante las primeras horas de la mañana de hoy.

Tendencia en Bolivianblue.net

Por su parte, el portal Bolivianblue.net también reportó un retroceso en sus valores al marcar Bs. 9,88 para la compra y Bs. 9,85 para la venta. Al iniciar la jornada, esta plataforma situaba la moneda extranjera en Bs. 9,91 y Bs. 9,88 respectivamente.

Valores del ente oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) muestra en su valor referencial una caída notable en comparación al reporte matutino de este mismo día. Los valores pasaron de una compra de Bs. 9,70 y venta de Bs. 9,90 temprano, a registrarse ahora en Bs. 9,25 y Bs. 9,44.

Este comportamiento descendente en los tres indicadores principales marca una diferencia clara entre la actividad matutina y la estabilidad de mediodía. Los analistas y ciudadanos permanecen atentos a cómo cerrará la cotización de la divisa en el resto del fin de semana.

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