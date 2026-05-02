BoA proyecta transportar 4,8 millones de pasajeros en 2026 y ampliar su flota

Boliviana de Aviación (BoA) proyecta transportar 4.852.902 pasajeros durante la gestión 2026, según datos presentados en la Rendición Pública de Cuentas Inicial. La meta refleja una apuesta por el crecimiento de la aerolínea estatal en medio de un plan de expansión de flota y fortalecimiento de rutas.

De ese total, se prevé que 3.875.162 pasajeros correspondan a vuelos nacionales, mientras que 977.740 serían en rutas internacionales, de acuerdo con el detalle expuesto por el viceministro de Transportes, Hugo Criales.

Crecimiento respecto a 2025

La proyección para este año marca un incremento frente a los resultados de 2025, cuando BoA transportó 4.396.485 pasajeros. En esa gestión, 3.666.461 usuarios viajaron en rutas nacionales y 730.024 en internacionales, lo que evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en la demanda del servicio aéreo.

Más aviones y expansión de operaciones

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que el objetivo es mejorar la rentabilidad y el servicio al cliente, en paralelo al incremento de la capacidad operativa de la empresa.

En ese marco, destacó que la aerolínea pasó de contar con ocho aeronaves operativas a 14 en los últimos meses. La previsión es alcanzar 16 aviones hasta junio y cerrar el año con una flota de 19 aeronaves, lo que permitiría ampliar frecuencias y destinos.

“La idea es conectar Bolivia al mundo”, afirmó la autoridad, al referirse a la estrategia de apertura y fortalecimiento del transporte aéreo.

Hub de Viru Viru, clave en la estrategia

Entre los proyectos en curso, el Gobierno impulsa la construcción del hub de Viru Viru, en Santa Cruz, como parte de una visión orientada a consolidar a Bolivia como un centro de conexión aérea en la región.

Según Zamora, este proyecto busca modernizar la infraestructura y mejorar la conectividad, integrando los esfuerzos de distintas áreas del Ministerio de Obras Públicas.

El plan apunta a posicionar a BoA con una mayor presencia en el mercado, tanto en el ámbito nacional como internacional, en un escenario donde la conectividad aérea es clave para el desarrollo económico y turístico del país.

Con información del Ministerio de Obras Públicas

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