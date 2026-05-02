Desde este 1 de mayo, el estado de Texas puso en vigencia una nueva regla que impacta directamente a miles de migrantes, al exigir la verificación del estatus migratorio legal como condición obligatoria para acceder o renovar licencias profesionales.

La disposición, impulsada por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), establece que sin este requisito los trabajadores no podrán ejercer legalmente en diversas actividades reguladas, lo que podría derivar en la pérdida de empleos o en el paso a esquemas informales.

Sectores alcanzados

La medida afecta a múltiples oficios que requieren habilitación estatal, entre ellos:

Barbería y cosmetología

Contabilidad y servicios técnicos

Plomería y electricidad

Entrenamiento personal y otras actividades reguladas

En total, el TDLR supervisa más de 40 profesiones, lo que amplía el impacto de la normativa en sectores donde la presencia de migrantes es significativa.

Nuevo requisito obligatorio

A partir de ahora, quienes deseen tramitar o renovar una licencia deberán presentar documentación que acredite su permanencia legal en Estados Unidos.

Entre los documentos válidos se incluyen:

Permiso de trabajo vigente

Tarjeta de residencia (Green Card)

Visa de inmigrante

Documentación migratoria oficial

Sin estos documentos, el trámite será rechazado, impidiendo la continuidad laboral dentro del marco legal.

Impacto en los migrantes

La entrada en vigencia de esta norma genera preocupación, ya que podría provocar:

Pérdida de empleos formales

Mayor informalidad laboral

Reducción de ingresos

Mayor vulnerabilidad en condiciones de trabajo

Especialistas advierten que muchos migrantes podrían verse obligados a aceptar trabajos sin regulación, con menor protección y estabilidad.

Contexto de la medida

La normativa responde a la legislación federal de Estados Unidos que limita el acceso a beneficios públicos para personas sin estatus legal. Texas, uno de los estados con mayor población migrante, refuerza así los controles en el ámbito laboral.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que quienes accedan a licencias cumplan con los requisitos legales, mientras que sectores críticos advierten que el impacto podría sentirse en la economía y en la disponibilidad de mano de obra.

Con información de Infobae y La Nación

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