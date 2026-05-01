Difunden nuevas imágenes del intento de ataque contra Trump | VIDEO

Nuevas grabaciones de seguridad difundidas en las últimas horas muestran a un individuo armado intentando ingresar de forma violenta a la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el marco del evento White House Correspondents' Dinner.

En las imágenes captadas por cámaras del hotel Washington Hilton, se observa a un hombre identificado como Alan Colle saltándose un punto de control de seguridad mientras porta un arma, generando momentos de tensión entre los presentes.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto habría intentado aproximarse a zonas restringidas del evento, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos Donald Trump, antes de ser interceptado y reducido por agentes de seguridad.

Las autoridades aún no han brindado un informe completo sobre las motivaciones del sospechoso ni sobre el origen de los disparos reportados durante el incidente, que también habría dejado a un agente del Servicio Secreto herido.

El caso continúa bajo investigación federal, mientras las imágenes difundidas han reavivado el debate sobre los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil político y mediático en Washington.

Mira la programación en Red Uno Play