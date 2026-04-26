Evacúan a Donald Trump tras reporte de disparos en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados este sábado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en Washington, tras registrarse un incidente con disparos en las inmediaciones del Hotel Washington Hilton.

De acuerdo con reportes de testigos, el Servicio Secreto desplegó un operativo de emergencia al escucharse detonaciones dentro o cerca del recinto, lo que generó pánico entre los asistentes, quienes se resguardaron bajo las mesas mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Las fuerzas de seguridad aseguraron el perímetro del hotel y procedieron a la detención de un sospechoso. Según información preliminar, no se registraron personas heridas y tanto el presidente como la primera dama fueron trasladados a un lugar seguro.

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto a otros miembros del gabinete presidencial.

El evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, quedó suspendido temporalmente mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incidente y las circunstancias del hecho.

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