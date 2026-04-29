ÚLTIMO: Así lucía el sospechoso del atentado contra Trump poco antes de iniciar el ataque

Una nueva imagen del presunto atacante Cole Tomas Allen salió a la luz en las últimas horas, mostrando al hombre dentro de una habitación de hotel poco antes del tiroteo que generó alarma en Washington.

El incidente ocurrió durante una cena vinculada a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de la capital estadounidense, donde se encontraba Donald Trump junto a figuras políticas, diplomáticas y periodistas.

Disparos en el hotel

Según reportes policiales, el sospechoso logró acceder a un piso del hotel ubicado justo encima del lugar del evento. Allí, se produjo un intercambio de disparos con agentes de seguridad.

El hecho encendió las alarmas sobre la protección del mandatario, considerado uno de los líderes más resguardados del mundo.

Cargos y posible condena

Tras su detención, Allen enfrenta al menos tres cargos, incluido el de intento de asesinato del presidente. De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.

Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque, que hasta ahora no ha sido esclarecido.

Seguridad bajo cuestionamiento

El episodio reavivó el debate sobre las fallas en los sistemas de seguridad, especialmente en eventos de alto perfil.

No es la primera vez que Donald Trump enfrenta una situación de este tipo. En 2024 ya había sido blanco de ataques en Butler, Pensilvania y posteriormente en un campo de golf en Florida.

Horas después del incidente, el propio Trump expresó su preocupación:

“No me puedo imaginar una profesión más peligrosa”, afirmó, en referencia a su rol.

El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a las autoridades, mientras crecen las dudas sobre cómo el atacante logró acercarse tanto a una zona considerada de máxima seguridad.

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