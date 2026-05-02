Paz cuestiona pedido de la COB: “No se puede subir 20% en una economía quebrada”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cuestionó este viernes que sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) pidan un aumento salarial del 20 % cuando la economía del país está "quebrada", en un encuentro con algunos sindicatos en la región central de Cochabamba por el Día Internacional del Trabajo.



En esa reunión, realizada en el municipio de Quillacollo, vecino de la ciudad de Cochabamba, Paz recordó que el 85 % de la economía boliviana es informal y el restante, el 15 % es formal.

El mandatario, que cumplirá seis meses de Gobierno el próximo 8 de mayo, criticó que en el llamado "cabildo" o mitin que realizó esta misma jornada la COB en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, "todas sus peticiones sean aumentar salario y no aumentar trabajo".

"Si estuviera bien la economía, yo digo meta el 20 (por ciento de aumento), claro que sí. Pero si nos dejaron un país quebrado, quiere decir que esos están pensando como en el pasado (...) y no están pensando en la patria", sostuvo.

El presidente insistió en que si no hay trabajo, "solo unos cuantos" se beneficiarán con el aumento salarial reclamado y "no se beneficia el resto del país".



También reiteró que, en vez de presentar sus demandas en los llamados "pliegos petitorios", los sindicatos deberían plantear planes de trabajo para que, junto al Gobierno, se pueda "generar inversión", crecimiento y empleos.

Paz instó a los trabajadores a decidir si quieren "estar con ese pasado" que llevó al país a la quiebra, o "estar con la patria para salir adelante con normas, leyes, con el derecho a trabajar, a que se invierta en la industria nacional".



Además, anunció la creación de más de 5.500 nuevos ítems para los sectores de salud y educación, para pagar la "deuda histórica" con los bolivianos "que hoy no reciben atención del Estado".



El mandatario aseguró que los sindicatos de maestros y trabajadores de salud "tienen el derecho a pedir incremento" salarial y que lo respeta, "pero los bolivianos también tenemos derecho a tener" médicos y profesores en todas las comunidades.



Reiteró que este 2026 se tomarán medidas a través de leyes y reformas para "ordenar la casa", con miras a que haya crecimiento económico el próximo año.



En un mensaje difundido en la víspera, Paz sostuvo que cuando asumió la Presidencia en noviembre pasado, recibió un Estado "quebrado" en los niveles nacional, regional y municipal, lo cual atribuyó a los 20 años de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).



A la par de esa reunión, en El Alto se efectuó el mitin de la COB, que a fines de marzo entregó un documento de demandas al Gobierno, incluido el incremento al salario básico del 20 %. EFE

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