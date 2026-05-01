¡Es oficial! A partir del 4 de mayo cambia el cronograma de pago del Bono PEPE

A partir de este 4 de mayo, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) implementará un nuevo cronograma destinado exclusivamente a los beneficiarios rezagados. El principal cambio radica en la unificación de los pagos pendientes, permitiendo que quienes no cobraron meses anteriores puedan retirar hasta Bs. 450 en una sola visita al banco.

Esta reestructuración del calendario se mantendrá vigente hasta el 19 de junio, eliminando las restricciones previas para agilizar el proceso. Las autoridades buscan que ninguna familia boliviana se quede sin el apoyo económico por haber perdido los plazos de la fase regular.

Cambios principales en la modalidad de cobro

La nueva disposición técnica introduce flexibilidades importantes que los beneficiarios deben conocer para acudir a las entidades financieras. A diferencia de etapas anteriores, el sistema ahora permite una gestión más directa y masiva en todo el territorio nacional.

Los cambios más significativos que entran en vigor con el nuevo cronograma son:

Periodo extraordinario: La nueva ventana de atención comienza el 4 de mayo y concluye definitivamente el 19 de junio.

La nueva ventana de atención comienza el 4 de mayo y concluye definitivamente el 19 de junio. Fin de las restricciones: Se elimina el requisito de cobrar según la fecha de nacimiento o la terminación del carnet de identidad.

Se elimina el requisito de cobrar según la fecha de nacimiento o la terminación del carnet de identidad. Monto acumulado: Los beneficiarios que tengan uno o más pagos pendientes recibirán el total acumulado de hasta Bs. 450 en una única transacción.

Los beneficiarios que tengan uno o más pagos pendientes recibirán el total acumulado de hasta Bs. 450 en una única transacción. Requisito simplificado: Solo se exige la presentación del carnet de identidad original y fotocopia, vigente y el certificado de sufragio para procesar el desembolso.

Recomendaciones para los beneficiarios rezagados

Para garantizar una atención fluida bajo este nuevo esquema, se recomienda a la población acudir a los bancos con suficiente anticipación. Es fundamental verificar los horarios de las entidades financieras autorizadas antes de asistir para evitar demoras innecesarias.

El programa continúa activo como un pilar fundamental para el bienestar de las familias bolivianas en todo el país. No se requieren trámites adicionales ni intermediarios, por lo que se insta a los ciudadanos a aprovechar este plazo excepcional.

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