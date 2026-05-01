Estos son los delitos por lo que la Fiscalía imputa a los pilotos del Hércules

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida ha formalizado la persecución penal bajo los cargos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas. Este proceso se activa contra los oficiales Erick R. Z. y Jared R. E., amparado en los artículos 260 y 274 del Código Penal boliviano.

La tipificación delictiva surge tras confirmarse que las acciones de los tripulantes derivaron en la pérdida de 22 vidas humanas durante el siniestro. Los mandamientos de aprehensión fueron ejecutados de manera inmediata para garantizar que los sospechosos se sometan a la jurisdicción de la justicia ordinaria.

El informe de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos establece que la tragedia no fue un evento fortuito, sino el resultado de una negligencia operativa. El documento técnico señala una "cadena de errores" que transformaron una maniobra de aterrizaje en un escenario de muerte y destrucción.

Entre los agravantes se menciona que el piloto ignoró los protocolos de seguridad básicos para aterrizar sobre una pista saturada por granizo y lluvia intensa. Se estima que el daño patrimonial al Estado supera los 5 millones de dólares, sin contar las indemnizaciones civiles.

Medidas cautelares y detención

Hasta el momento, el piloto Erick R. Z. ya ha sido aprehendido por las autoridades competentes para iniciar su declaración informativa. La Fiscalía busca asegurar que el copiloto también comparezca ante el juez cautelar para determinar su grado de complicidad en los hechos.

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