Autoridades inspeccionan hangar tras salida irregular de avioneta bajo precinto

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervinieron el hangar N° 116 en el aeropuerto El Trompillo luego de que se confirmara que una avioneta, que estaba bajo custodia y con precintos oficiales, salió sin ninguna autorización entre las 5 y 6 de la mañana.

En el lugar se observa un movimiento constante de uniformados que entran y salen del hangar buscando explicaciones sobre cómo pudo despegar una aeronave que estaba retenida para una investigación.

La situación es crítica porque la avioneta debía ser sometida a un microaspirado el próximo 5 de mayo, una prueba clave para el caso.

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, fue enfático al señalar que este hecho representa una vulneración directa a la custodia del Estado boliviano.

"No se encubre a nadie; este hecho es grave y es una señal de dónde debemos actuar con más fuerza", afirmó la autoridad mediante sus canales oficiales.

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