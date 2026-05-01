Autoridades inspeccionan hangar tras salida irregular de avioneta bajo precinto

Efectivos de la Felcn y Felcc realizan una inspección en el hangar N° 116 tras la salida irregular de una avioneta bajo investigación y con precinto oficial, registrada en horas de la madrugada.
01/05/2026 14:04
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Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervinieron el hangar N° 116 en el aeropuerto El Trompillo luego de que se confirmara que una avioneta, que estaba bajo custodia y con precintos oficiales, salió sin ninguna autorización entre las 5 y 6 de la mañana.
En el lugar se observa un movimiento constante de uniformados que entran y salen del hangar buscando explicaciones sobre cómo pudo despegar una aeronave que estaba retenida para una investigación.
La situación es crítica porque la avioneta debía ser sometida a un microaspirado el próximo 5 de mayo, una prueba clave para el caso.
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, fue enfático al señalar que este hecho representa una vulneración directa a la custodia del Estado boliviano.
"No se encubre a nadie; este hecho es grave y es una señal de dónde debemos actuar con más fuerza", afirmó la autoridad mediante sus canales oficiales.
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