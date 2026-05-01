Rodrigo Paz anuncia la creación de 5.500 nuevos ítems para salud y educación

Durante un acto por el Día del Trabajador en instalaciones del sindicato Fabril Manaco, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció la incorporación de más de 5.500 ítems para los sectores de salud y educación, como parte de una política de ampliación del personal en el sistema público.

El anuncio se dio en un contexto de conflictividad social, con un paro de 120 horas del sector salud en Santa Cruz y movilizaciones del magisterio urbano y rural que marcharon hacia La Paz exigiendo incremento salarial y mayor asignación de ítems.

“Estamos haciendo un paquete de más de 5.500 ítems de salud y educación, maestros y profesionales de la salud”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la medida busca ampliar la presencia de personal en todo el territorio nacional.

El jefe de Estado sostuvo que el país arrastra una “deuda histórica” en la provisión de servicios básicos. En esa línea, explicó que los nuevos ítems estarán destinados a hospitales y centros educativos de distintos niveles.

“Queremos que los médicos lleguen a las comunidades, a los barrios, a las provincias y a los departamentos”, indicó.

El mandatario añadió que la prioridad de su gestión será la reorganización del gasto público. “Este es el año de ordenar la casa, de tomar decisiones para poner las cosas en su lugar”, afirmó.

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