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Cámara de seguridad captó el asesinato de Víctor Hugo Claure en Santa Cruz | VIDEO

El decano del Tribunal Agroambiental fue interceptado por dos sujetos en motocicleta cuando llegaba a un condominio de la avenida Busch. La Policía investiga el crimen. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/05/2026 8:56

El caso ha causado consternación e indignación en la población.

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Una cámara de seguridad captó el momento en el que fue asesinado Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental, la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con las imágenes, la autoridad arribó a un condominio ubicado en la zona de la avenida Busch a bordo de un vehículo. Segundos después, una motocicleta con dos ocupantes se aproxima al lugar.

En el video se observa que uno de los sujetos desciende de la moto, extrae un arma de fuego y se dirige directamente hacia el vehículo donde se encontraba Claure, realizando varios disparos.

Tras el ataque, el agresor corre nuevamente hacia la motocicleta, donde lo esperaba su acompañante, y ambos escapan con rumbo desconocido.

Reportes preliminares señalan que Claure quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro médico de la capital cruceña. Sin embargo, llegó sin signos vitales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables de este hecho violento que causó consternación.

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