Aguirre destaca el liderazgo de la mujer en la nueva directiva de la ALD

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz marcó un hito este viernes con la juramentación de Ma. René Álvarez como su nueva presidenta para el periodo 2026-2027.

La vicegobernadora electa, Paola Aguirre, celebró este cambio señalando que "después de 5 años que la ALD ha sido presidida por varones, es digno de aplaudir que ahora sea una mujer".

Este relevo en el legislativo departamental no solo representa una rotación de mando, sino que abre paso de forma decidida a los liderazgos femeninos emergentes en la región, según lo que indica Aguirre. Asimismo, enfatizó que se buscará un trabajo articulado de consenso democrático interno para implementar una agenda legislativa que beneficie directamente a los cruceños.

Desafíos financieros y transición administrativa

Sin embargo, el panorama para el Ejecutivo departamental se presenta complejo debido a los hallazgos realizados durante el proceso de transición de mando.

"El proceso de transición nos deja datos preocupantes, deudas flotantes, muchos compromisos pendientes por cumplir y un marcado déficit en la Gobernación", advirtió la autoridad electa.

Además remarcó que la falta de liquidez ha provocado que diversos proyectos estratégicos queden estancados, sumado a una asignación irregular de recursos desde el Tesoro General de la Nación. Ante este escenario, Aguirre adelantó que ya cuentan con un diagnóstico preliminar para asumir de forma responsable la gestión el próximo 4 de mayo.

Reorganización y lucha contra la burocracia

Como medida inmediata para enfrentar la crisis, la nueva administración presentará un proyecto de ley destinado a la reorganización total del Ejecutivo departamental.

Aguirre confirmó que "se va a hacer una reducción de Secretarías" con el objetivo central de agilizar los procesos y suprimir la burocracia que afecta al ciudadano.

Pese a los ajustes, la vicegobernadora electa aclaró que la crisis estructural de la institución no se soluciona únicamente eliminando cargos, pues el desafío es mucho más profundo. El lunes por la mañana se reanudará la sesión de la ALD para la posesión oficial del gobernador y la vicegobernadora, dando inicio formal a este nuevo ciclo.

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