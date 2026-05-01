"Humo blanco" en el túnel de El Abra: Vecinos levantan bloqueo y entran en cuarto intermedio

Luego de una jornada de intensas negociaciones, los vecinos del Distrito 6 decidieron suspender el bloqueo que mantenía paralizada la zona del túnel de El Abra. La medida de presión, que se extendió por cuatro días, fue levantada tras la firma de un acta de compromiso que garantiza una solución técnica a la falta de transporte en el sector.

Un acuerdo bajo advertencia

El conflicto, originado por la exigencia de los vecinos de contar con más líneas de transporte que cubran sus barrios, encontró una tregua temporal. Sin embargo, los dirigentes vecinales advirtieron que la confianza es frágil y depende estrictamente del cumplimiento de los plazos.

"Se está firmando un acuerdo que ya no se puede suspender. Con esa conformidad, estamos aceptando entrar en un cuarto intermedio hasta el lunes. Si hay movilizaciones de los transportistas para el martes, nosotros sesionaremos antes para garantizar nuestro pedido", indicó el dirigente del Distrito 6.

Sesión estratégica para el lunes

Desde el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), el director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, aseguró que la atención a este conflicto es prioritaria. El objetivo es resolver la demanda vecinal sin vulnerar la normativa vigente.

Adelanto de sesión: El municipio prevé utilizar el acta firmada para agilizar la reunión del Comité de Transportes este lunes.

Procedimiento legal: Se enviarán invitaciones formales a todas las instituciones involucradas para evitar ausencias que invaliden la sesión.

Reglamento interno: Rojas enfatizó que la solución se dará siguiendo el reglamento de funcionamiento del Comité para evitar reclamos o impugnaciones posteriores por parte del gremio de transportistas.

Retorno a la transitabilidad

Con el retiro de los promontorios de tierra y piedras, el flujo vehicular por el túnel de El Abra, que conecta el municipio de Cercado con Sacaba, ha comenzado a normalizarse.

La resolución final queda ahora en manos del Comité de Transportes, cuya reunión del lunes será determinante para saber si el Distrito 6 logra la ampliación de rutas o si Cochabamba enfrentará una nueva escalada de protestas la próxima semana. Por ahora, el paso está expedito y la ciudad respira un breve alivio en sus puntos de conexión estratégica.

Mira la programación en Red Uno Play