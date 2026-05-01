Delincuente termina atrapado entre los hierros de una escuela tras robo fallido

Un inesperado suceso interrumpió la tranquilidad de la colonia Las Marías en Guatemala, cuando un hombre fue hallado suspendido en la ventana de un establecimiento escolar. El individuo intentaba acceder al recinto educativo por una estrecha abertura, pero el diseño de las protecciones metálicas detuvo su avance de forma definitiva.

La situación se tornó crítica debido a la presión ejercida por el hierro sobre el torso del implicado, quien presentaba signos evidentes de desesperación al no poder liberarse. Vecinos del sector alertaron de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar con herramientas de corte para gestionar la liberación del sujeto.

Uso de equipo hidráulico en la escena

Los rescatistas de la 44 Compañía trabajaron durante varios minutos utilizando maquinaria especializada para seccionar las barras de acero que aprisionaban al sospechoso. El proceso de extracción se realizó con extrema precaución para garantizar la integridad física del hombre mientras una multitud observaba el inusual operativo.

Una vez que el sujeto fue extraído de los hierros, recibió una evaluación médica rápida para descartar lesiones internas provocadas por el confinamiento. Finalmente, agentes de la Policía Nacional Civil procedieron a su captura inmediata para que responda ante la justicia por el intento de robo a la propiedad pública.

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