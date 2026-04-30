TEMAS DE HOY:
Caso Pepa Parricidio en Montero Aprehensión

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Impactante accidente: conductor se mete a minimercado tras perder el control y causa destrozos

Las imágenes muestran cómo la camioneta ingresa sin frenar al local, impacta contra las góndolas y continúa avanzando varios metros, provocando destrozos a su paso.

Cristina Cotari

30/04/2026 12:49

Vehículo se mete a un minimercado. Foto: Captura de video
Punto del Este, Uruguay

Escuchar esta nota

Un insólito y aparatoso accidente se registró en una estación de servicio de Ancap, en Punta del Este, donde una camioneta terminó dentro del minimercado tras perder el control. Toda la secuencia quedó grabada y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Artigas, cuando el conductor, un hombre de 53 años, habría sufrido un mareo mientras manejaba. Según su propio testimonio a la Policía, esa descompensación le hizo perder el control del vehículo.

Las imágenes muestran cómo la camioneta ingresa sin frenar al local, impacta contra las góndolas y continúa avanzando varios metros, provocando destrozos a su paso. El vehículo solo se detuvo al chocar con los obstáculos del interior, mientras las ruedas traseras seguían en movimiento.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato al notar que el conductor no respondía, por lo que se acercaron a la cabina para auxiliarlo.

A pesar de la violencia del impacto, el hombre resultó con lesiones leves. El hecho, por su espectacularidad y el registro en video, generó gran repercusión en redes, donde usuarios calificaron la escena como impactante.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD