Impactante accidente: conductor se mete a minimercado tras perder el control y causa destrozos

Un insólito y aparatoso accidente se registró en una estación de servicio de Ancap, en Punta del Este, donde una camioneta terminó dentro del minimercado tras perder el control. Toda la secuencia quedó grabada y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre el bulevar Artigas, cuando el conductor, un hombre de 53 años, habría sufrido un mareo mientras manejaba. Según su propio testimonio a la Policía, esa descompensación le hizo perder el control del vehículo.

Las imágenes muestran cómo la camioneta ingresa sin frenar al local, impacta contra las góndolas y continúa avanzando varios metros, provocando destrozos a su paso. El vehículo solo se detuvo al chocar con los obstáculos del interior, mientras las ruedas traseras seguían en movimiento.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato al notar que el conductor no respondía, por lo que se acercaron a la cabina para auxiliarlo.

A pesar de la violencia del impacto, el hombre resultó con lesiones leves. El hecho, por su espectacularidad y el registro en video, generó gran repercusión en redes, donde usuarios calificaron la escena como impactante.

Mira la programación en Red Uno Play