La Policía Boliviana, a través del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), confirmó la aprehensión de Elkin D.B. O., ciudadano colombiano vinculado al asesinato del piloto de rally José Pedro Rojas Velasco, conocido como 'Pepa'.

El hecho ocurrió el pasado 26 de abril en la zona de la Nueva Santa Cruz, durante una competencia automovilística, donde la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial, el aprehendido cumplía funciones de vigilancia y seguimiento a la víctima. El análisis de su teléfono celular permitió establecer que monitoreaba sus movimientos en domicilios y vehículos.

Asimismo, en el dispositivo se hallaron registros de pagos mediante códigos QR que suman Bs 27.000, monto que habría sido entregado por estas tareas.

Según las investigaciones, el autor material del hecho descendió de un vehículo con el rostro cubierto y disparó contra el piloto antes del inicio de la segunda vuelta de la competencia.

En el lugar, la Policía colectó al menos 17 vainas calibre 9 mm, además de otros elementos que forman parte de las pericias.

Las autoridades indicaron que las investigaciones avanzan para identificar al responsable de ordenar el ataque, quien presuntamente estaría intentando asumir el control de una organización criminal.

Toda la información recopilada por el ciudadano colombiano habría sido enviada a este individuo, considerado clave dentro del caso.

Ante la magnitud del hecho, un contingente especializado del DACI llegó desde La Paz para fortalecer las tareas investigativas en Santa Cruz.

La Policía aseguró que continuará con los operativos para dar con todos los implicados y desarticular la estructura criminal vinculada al caso.

El caso se mantiene en reserva mientras avanzan las diligencias. Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones en los próximos días.

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