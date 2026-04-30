Una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron heridos la madrugada de este jueves tras una colisión frontal entre una volqueta y un camión en la carretera internacional Cotagaita-Tupiza, a la altura de la comunidad Mochara, sector Cieneguillas, en el departamento de Potosí.

Volqueta habría invadido carril y provocó choque frontal con camión en Potosí. FOTO: RED UNO.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 05:25, luego de una alerta emitida por Radio Patrullas 110. Personal de la División Accidentes de Tránsito se trasladó al lugar y encontró a ambos motorizados con severos daños en la parte frontal. El camión terminó volcado sobre su lateral izquierdo a un costado de la vía.

Volqueta habría invadido carril y provocó choque frontal con camión en Potosí. FOTO: RED UNO.

Las primeras investigaciones señalan que la volqueta blanca circulaba de norte a sur, desde la ciudad de Potosí con destino a Tupiza, mientras que el camión guindo se desplazaba de sur a norte desde Villazón rumbo a Potosí.

Volqueta habría invadido carril y provocó choque frontal con camión en Potosí. FOTO: RED UNO.

Según la hipótesis preliminar, el conductor de la volqueta habría dormido al volante e invadido el carril contrario, sorprendiendo al camión que intentó una maniobra evasiva. Sin embargo, ambos vehículos impactaron frontalmente debido a la velocidad con la que circulaban.

Volqueta habría invadido carril y provocó choque frontal con camión en Potosí. FOTO: RED UNO.

Como consecuencia del accidente, resultaron heridos Omar Ch.J., de 34 años, y Jhonny M., de 28, quienes aguardaban una valoración médica oficial. Además, una mujer identificada inicialmente como N.N.N., acompañante del camión, falleció en el lugar.

El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público y continúa en proceso de investigación para determinar responsabilidades.

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