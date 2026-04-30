Un accidente de tránsito registrado la tarde de este miércoles en el sector “Las Banderitas”, dentro del Salar de Uyuni, dejó un saldo de siete personas heridas tras una colisión seguida de vuelco.

El hecho se produjo alrededor de las 15:25, cuando una camioneta de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fue impactada por una vagoneta de turismo, provocando que ambos vehículos terminaran volcados sobre la costra salina.

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, pero sí lesionados de diversa gravedad:

Darwin Fortuna Zárate (Bolivia, 39 años)

Conductor de YLB, presenta Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) grave . Será evacuado de emergencia a Potosí.

Ciudadanos de Eslovenia: Natasa Jenet (51 años) Bojan Jencio Margeta Zaletel Burut Crien

Todos con policontusiones .

Ciudadanos de Singapur: Lee Wi Xian – estable Teo Kai Xin – con posible fractura en evaluación



Atención y traslado

Equipos de la Policía de Tránsito acudieron al lugar cerca de las 16:00 para coordinar las tareas de rescate. Los heridos fueron trasladados al Hospital José Eduardo Pérez y a la Clínica San Pablo.

El caso fue remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades de los conductores involucrados. Las autoridades continúan con las pericias técnicas para esclarecer las causas del accidente en esta zona turística de alto tránsito.

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