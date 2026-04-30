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Policial

Condenan a 27 años de prisión a un hombre por un caso contra una menor en Cochabamba

El Tribunal determinó la pena tras comprobarse agresiones reiteradas contra la menor. El caso se remonta a 2020 y fue sustentado con pruebas periciales y testimoniales.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 9:23

Justicia en Cochabamba: 27 años de cárcel para padrastro por abuso. Imagen referencial RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que en audiencia de juicio oral se logró una sentencia condenatoria de 27 años de prisión contra un hombre de 41 años, declarado autor del delito de violación de su hijastra de 11 años.

La determinación fue emitida por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer Nº 4 de la Capital, que dispuso el cumplimiento de la pena en el penal de máxima seguridad de El Abra.

“Como Ministerio Público hemos presentado pruebas contundentes que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado en este grave hecho”, señaló la autoridad.

Por su parte, la fiscal asignada al caso, Tatiana Salazar, explicó que los hechos se remontan a 2020, cuando la víctima fue agredida en reiteradas oportunidades dentro del domicilio en el que convivía con el ahora sentenciado.

Durante el proceso, el Ministerio Público reunió elementos probatorios como la declaración de la víctima, pericias psicológicas y otros indicios que permitieron sustentar la acusación y demostrar la comisión del delito.

El caso concluye con una sentencia que refuerza la importancia de proteger a niñas, niños y adolescentes y garantizar el acceso a la justicia frente a hechos de violencia.

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