El Alto: Menor roba arma a su abuelo militar y la lleva al colegio

La Policía de El Alto realizó una intervención en una unidad educativa de la ciudad, tras recibir una denuncia de los docentes de que un estudiante menor de edad portaba un arma de fuego. Según Fernando Rojas, comandante de la Policía de El Alto, se trató de una acción preventiva frente a una situación alarmante que fue detectada gracias a los mensajes en los celulares de los alumnos involucrados.

La denuncia surgió en una unidad educativa cerca del distrito de El Alto, cuando los docentes encontraron indicios de que dos estudiantes estaban en posesión de un revólver. Tras la revisión de los celulares de los involucrados, se evidenció que los jóvenes portaban un arma de fuego de manera ilegal, lo que llevó a la intervención inmediata de la Policía.

El arma recuperada

El arma en cuestión fue descrita como un revólver de data antigua, con número de serie y marca ilegibles. Tras obtener información de los padres de familia, los alumnos involucrados y los docentes, la Policía logró recuperar el revólver y proceder con su secuestro. El caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su investigación por porte ilegal de arma de fuego.

Origen del arma

Se descubrió que el revólver había sido robado por el menor a su abuelo, un militar retirado. Según el informe de la Policía, el joven habría sustraído el arma de manera irregular en su domicilio, lo que aumentó la gravedad de la situación.

"Este tipo de situaciones son muy graves, especialmente en un entorno escolar, y nos preocupa el acceso de menores a armas de fuego. Estamos investigando cómo ocurrió este robo en el hogar", agregó Rojas, quien insistió en la importancia de reforzar los controles tanto en los hogares como en las instituciones educativas.

Acción policial y legal

La autoridad policial resaltó que el proceso de intervención se realizó conforme a la normativa vigente para asegurar la seguridad de los involucrados y garantizar que el arma fuera retirada de manera adecuada. Además, destacó que la Felcc iniciará la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del robo y el porte ilegal del arma por parte del estudiante.

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