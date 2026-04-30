Caso Elizabeth: Activarán Sello Rojo para extraditar desde Perú al presunto feminicida

Tras la captura en Cusco de Jhonatan Mormontoy Troncoso (32), principal acusado del feminicidio de Elizabeth en la zona sur de Cochabamba, las autoridades bolivianas han iniciado los trámites de extradición. El sujeto, de nacionalidad peruana, fue interceptado gracias a un operativo coordinado entre la Policía Boliviana y la Policía del Perú.

Un operativo de inteligencia binacional

La aprehensión se produjo cerca de las 11:30 de la mañana en territorio peruano. Según el director departamental de la Felcv, Marcelo Núñez, el grupo de inteligencia del DIC trabajó estrechamente con sus pares peruanos para dar con el paradero de Mormontoy, quien cuenta con antecedentes penales por hurto agravado en su país de origen.

"Se logró ubicar a esta persona hace dos días mediante información digital y ubicación georreferencial. Actualmente está detenido en Cusco por un delito menor, lo que nos da un margen de 48 horas para activar el Sello Rojo y formalizar su traslado a Bolivia", explicó el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos.

En Cochabamba, la investigación también ha alcanzado al entorno cercano del acusado. Dos familiares fueron arrestados durante la madrugada; mientras uno fue liberado, el otro permanece aprehendido bajo cargos de complicidad y encubrimiento, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El destino de los seis hijos: Una familia dividida

Uno de los puntos más sensibles del caso es la situación de los hijos de la pareja. Elizabeth dejó seis niños en la orfandad:

En Perú: Dos de ellos (una niña de 11 años y un bebé de 18 meses) fueron trasladados por Mormontoy durante su huida. Actualmente se confirmó que están bajo el cuidado de su bisabuela en Cusco.

En Bolivia: Los otros cuatro menores permanecen en una casa de acogida en Cochabamba.

La Defensoría de la Niñez, a través de su directora Cynthia Prado, informó que ya coordinan con el Consulado de Perú para evaluar a la "familia ampliada" (línea materna) y determinar si es factible y seguro proceder con la repatriación y restitución de los menores a sus familiares directos.

Repatriación del cuerpo y clamor de justicia

Mientras tanto, en las puertas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Cochabamba, los familiares de Elizabeth, acompañados por autoridades consulares, realizaron los trámites para retirar los restos de la joven de 29 años. Se prevé que el cuerpo sea trasladado a Perú en las próximas horas para recibir cristiana sepultura.

El colectivo Mujeres de Fuego, a través de su representante Nivia Coca, ha exigido que el proceso de extradición no sea burocrático y que se aplique la pena máxima contra Mormontoy. "Es necesario que cumpla su sentencia aquí en Cochabamba, donde ocurrió el crimen", enfatizó.

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