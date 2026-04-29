Cochabamba: intensifican búsqueda del acusado por la muerte de Elizabeth; temen fuga al exterior

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en coordinación con el Ministerio Público intensificó la búsqueda del principal sospechoso del feminicidio de Elizabeth, una mujer de 29 años de nacionalidad peruana, hallada sin vida tras ser estrangulada en su domicilio en la zona de Loreto, al sur de Cochabamba.

El director departamental de la Felcv, Marcelo Núñez, informó que la captura del sindicado presenta varias dificultades entre ellas: su nacionalidad peruana, lo que le facilitaría salir del país, y el tiempo transcurrido antes de que se conociera el hecho. “La data de la muerte es de entre 17 y 20 horas previas al conocimiento policial, lo que le dio un margen para escapar”, explicó.

Además, el acusado habría huido junto a dos de sus hijos, una niña de 11 años y un niño de un año y seis meses, lo que complica su localización.

Pese a ello, las autoridades reportan avances en la investigación. Se activaron coordinaciones con unidades de Inteligencia en La Paz y con autoridades de Perú para cerrar posibles rutas de fuga. También se estableció que el sospechoso se contactó con un familiar de la víctima, lo que abre nuevas líneas de seguimiento.

La Policía trabaja en identificar a las personas con las que el hombre tuvo comunicación reciente, con el objetivo de determinar su paradero y las circunstancias previas al crimen.

Antecedentes del agresor

En este caso no existían denuncias previas por violencia, aunque el sospechoso tendría antecedentes por hurto. Algunos vecinos y la propietaria del inmueble señalaron que no se registraban discusiones ni hechos de violencia en la vivienda, y tampoco hay reportes en la Felcv ni en el SLIM.

Elizabeth se convierte en la tercera víctima de feminicidio en Cochabamba en lo que va de 2026. El caso también deja en situación de vulnerabilidad a sus seis hijos, mientras continúan los operativos para ubicar y aprehender al presunto autor del crimen.

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