Aprehenden en Perú al presunto feminicida de Elizabeth; gestionan su traslado a Bolivia

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó la aprehensión en territorio peruano de Jonathan Mormontoy Troncoso, de 32 años, principal sospechoso del feminicidio de Elizabeth Sheila Vilca, de 29 años, hecho registrado en la zona sur de la ciudad de Cercado.

Según la investigación, la víctima habría sostenido una discusión con su cónyuge, tras la cual fue agredida físicamente y posteriormente estrangulada. El examen médico forense estableció como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento.

Tras el hecho, la Policía Boliviana y el Ministerio Público iniciaron las acciones investigativas. Sin embargo, al momento de la intervención, el sindicado ya había abandonado el lugar. Mediante declaraciones obtenidas en Cámara Gesell y el análisis de información digital, se logró su plena identificación y su presunta ruta de fuga hacia el Perú.

Trabajo conjunto

El trabajo conjunto entre la Policía Boliviana, el Ministerio Público e Interpol permitió ubicarlo en la ciudad de Cusco, donde fue aprehendido en horas de la mañana por efectivos policiales peruanos.

Tejerina informó que se activaron los mecanismos de cooperación internacional para la emisión del sello rojo de Interpol, a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de formalizar su extradición a Bolivia para que responda por el delito de feminicidio.

De acuerdo con datos oficiales, el aprehendido también enfrenta procesos en el Perú por hurto agravado, por lo que inicialmente fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional de ese país, donde deberá comparecer en un plazo de 48 horas.

El caso también investiga la sustracción de los dos hijos menores de la víctima, quienes habrían sido trasladados por el sospechoso tras el crimen. Ambos fueron ubicados en territorio peruano y actualmente se encuentran bajo protección de instancias de asistencia social, descartándose agresiones en su contra.

En Bolivia, otros cuatro hijos de la víctima quedaron bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Cochabamba.

El cuerpo de Elizabeth S. V., permanece en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a la espera de su repatriación.

Las autoridades aguardan la confirmación de la activación del sello rojo de Interpol para proceder con el trámite de extradición y su posterior procesamiento en Bolivia por feminicidio.

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