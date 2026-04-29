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Policial

Familiar de víctimas de atraco en Villa Victoria relata lo sucedido: "También se llevaron objetos de valor"

La banda ingresó a la vivienda a plena luz del día, golpeó y maniató a las víctimas mientras saqueaba completamente el domicilio.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/04/2026 13:32

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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Un violento asalto registrado en la zona de Villa Victoria, en la ciudad de La Paz, dejó a una familia en estado de shock luego de que al menos cuatro delincuentes armados ingresaran a su vivienda y no solo se llevaran más de $us 40.000,, sino también una serie de objetos de alto valor económico y personal.

El hecho ocurrió entre las 08:45 y 09:00 de la mañana, cuando los antisociales forzaron la puerta utilizando un objeto plano para abrirla. En el interior se encontraba sola una mujer de la tercera edad, quien fue golpeada en la cabeza con un arma de fuego.

Minutos después, otro familiar ingresó al domicilio sin percatarse del asalto y también fue reducido. Ambos fueron maniatados mientras los delincuentes recorrían la vivienda habitación por habitación en busca de dinero y pertenencias.

Además del dinero en dólares y bolivianos, los antisociales se llevaron joyas, mantas de vicuña y otros objetos de valor que encontraron tras vaciar roperos, camas y espacios de almacenamiento.

“Han sacado todo, han vaciado el ropero, la cama [...] se han llevado joyas, mantas y dinero”, relató un familiar.

El asalto fue ejecutado con rapidez y violencia. Mientras dos sujetos ingresaron al inmueble, otros permanecían afuera en un vehículo, aparentemente listos para facilitar la huida.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los delincuentes estaban armados y algunos tendrían acento extranjero, presuntamente peruano, aunque este dato aún es investigado por la Policía.

Cámaras de seguridad captaron el momento del ingreso y parte del accionar de los antisociales, material que ahora es clave para las investigaciones. La familia afectada pide justicia y la recuperación de sus pertenencias, señalando que el dinero robado correspondía a los ahorros de toda una vida.

El caso continúa en investigación, mientras crece la preocupación vecinal por la inseguridad en la zona.

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