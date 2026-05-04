Delincuentes golpean a una familia y le roban más de $us 50.000

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de El Alto, donde un grupo de delincuentes armados ingresó a una vivienda de la zona Bolívar Municipal, redujo a una familia y se llevó dinero y objetos de valor, dejando además varias personas heridas.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando al menos cuatro sujetos encapuchados irrumpieron en el inmueble portando armas de fuego. Según el reporte preliminar policial, los individuos maniataron a los ocupantes y exigieron la entrega de dinero mientras registraban los ambientes de la casa.

“Nos han dirigido a un cuarto y nos decían ‘la plata o la vida’. Todo lo que tenía lo he entregado, era mi ahorro para comprar una casa”, relató una de las víctimas.

De acuerdo con la denuncia, los antisociales se llevaron alrededor de 58.000 bolivianos en efectivo, además de joyas, equipos electrónicos y otros bienes. Luego del hecho, huyeron en una vagoneta con rumbo desconocido.

El propietario del inmueble fue quien resultó con lesiones de mayor consideración. Presenta golpes en el rostro y la cabeza, además de la pérdida de piezas dentales. Su esposa también fue afectada, al igual que un adolescente de 13 años que se encontraba en el lugar.

“Lo han golpeado sin piedad, no respetan ni a los niños”, denunció un familiar.

La vivienda, de tres niveles, también funcionaba como salón de eventos y taller mecánico. Tras el hecho, quedaron visibles daños en los ambientes y signos del violento ingreso. Los delincuentes incluso se llevaron las cámaras de seguridad, lo que dificulta su identificación.

La Policía activó operativos en la zona y no descarta que el caso esté vinculado a otros hechos similares registrados recientemente en la ciudad.

“Se están revisando cámaras cercanas y tomando declaraciones para identificar a los autores”, informaron desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De manera paralela, se reportó otro asalto con características similares en la zona de Osec, lo que refuerza la hipótesis de la posible presencia de una banda organizada que estaría operando en distintos sectores de El Alto.

Vecinos expresaron su preocupación por la frecuencia de estos hechos y señalaron que los robos se han vuelto recurrentes, especialmente en horas de la noche. También pidieron mayor presencia policial y acciones para reforzar la seguridad en la zona.

Las familias afectadas, en tanto, exigen que se identifique a los responsables y se tomen medidas para evitar que estos hechos se repitan.

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