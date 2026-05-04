“No se lo encontró”: Fiscalía activa búsqueda de ‘El Colla’ y pedirá revocar medidas sustitutivas

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que solicitará ante la autoridad judicial la revocatoria de las medidas sustitutivas otorgadas a Erland Ivar García López, alias ‘El Colla’, luego de que no fuera encontrado en el domicilio que había registrado como su residencia.

La autoridad explicó que, en cumplimiento de un requerimiento fiscal, personal del Ministerio Público junto a efectivos policiales se constituyó en la vivienda ubicada en la zona del Urubó para verificar su presencia. Sin embargo, durante la intervención no se logró ubicar al investigado.

“De manera inmediata se ha requerido a la autoridad jurisdiccional que, de conformidad al artículo 247, señale audiencia o proceda a revocar las medidas sustitutivas que cursan en su favor”, señaló Mariaca.

‘El Colla’ es investigado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, además de ser vinculado a hechos recientes de violencia, según información oficial.

El fiscal general precisó que la ausencia del investigado en su domicilio constituye un incumplimiento a las condiciones impuestas dentro de las medidas sustitutivas, lo que habilita al Ministerio Público a solicitar su revocatoria.

Erland Ivar García López, nacido en el municipio de Buena Vista, Santa Cruz, ha cobrado notoriedad en los últimos años tras ser relacionado con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Las autoridades continúan con su búsqueda, mientras se aguarda la decisión judicial respecto a la situación procesal del investigado.

Mira la programación en Red Uno Play