Informe revela que accidente aéreo del "Hércules" pudo evitarse

El informe técnico sobre el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de La Paz concluye que el hecho pudo haberse evitado, al identificar una cadena de eventos que derivaron en la emergencia, según explicaron especialistas de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos.

“Un accidente es una cadena de eventos. Son una serie de sucesos que afectan a la tripulación y a la aeronave”, explicó Ricardo Alarcón, presidente de la Junta Investigadora.

De acuerdo con el reporte, uno de los primeros factores determinantes fue la falta de comunicación de reportes meteorológicos especiales a la tripulación durante el trayecto.

Los investigadores indicaron que esta omisión impidió que la tripulación tenga información clave sobre las condiciones del aeropuerto de destino, lo que pudo haber cambiado sus decisiones operativas.

En la fase de aproximación, el informe señala que la tripulación optó por aterrizar en una pista con mejores condiciones visuales, lo que en principio fue considerado una decisión correcta. Sin embargo, el ingreso se realizó con una altura y velocidad superiores a las recomendadas.

“Fue una aproximación no estabilizada. Eso generó un incremento de velocidad que terminó afectando la maniobra”, explicó el oficial Juan Roberto Claros .

Esta situación derivó en un fenómeno poco común conocido como “wheelbarrow”, en el que el tren delantero de la aeronave toca primero la pista sin que el tren principal haga contacto adecuado, lo que afecta la capacidad de frenado.

“El piloto asume que el avión está completamente en tierra, aplica reversa, pero el sistema no responde correctamente porque los sensores del tren principal no se activaron”, detalló Claros.

El informe también aclara que el factor peso no fue determinante en el accidente, descartando versiones sobre una sobrecarga en la aeronave.

No obstante, se identificaron otros factores contribuyentes como condiciones meteorológicas adversas, presencia de agua en pista y fenómenos como el hidroplaneo.

En cuanto a responsabilidades, los especialistas enfatizaron que la investigación técnica no busca establecer culpabilidad, sino identificar causas para evitar futuros incidentes.

“Nosotros no buscamos sanciones, sino prevenir que esto vuelva a ocurrir”, afirmaron.

Asimismo, señalaron que cualquier determinación sobre responsabilidades será parte de instancias judiciales y administrativas independientes.

El caso generó preocupación en el sector aeronáutico, especialmente por la detención anticipada de los pilotos involucrados, lo que —según los expertos— podría afectar la confianza en el sistema de investigación.

El informe final deja como principal conclusión que el accidente fue resultado de múltiples factores combinados, y no de una sola causa, reforzando la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación, operación y control en la aviación nacional.

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