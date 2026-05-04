Comandante: “Toda la Policía está movilizada” contra el crimen organizado en Santa Cruz y frontera con Brasil

La Policía Boliviana activó el operativo denominado “Halcón Contra el Crimen Organizado”, desplegando un amplio contingente en toda la ciudad, provincias y zonas fronterizas del departamento, con resultados que incluyen arrestos de ciudadanos extranjeros, aprehensiones y controles intensificados.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que el plan se ejecuta en cumplimiento de instrucciones de autoridades nacionales, con el objetivo de combatir delitos vinculados al crimen organizado y la portación ilegal de armas de fuego.

“Ya estamos ejecutando nuestro plan de operaciones denominado ‘Halcón Contra el Crimen Organizado’. Se han realizado dispositivos estáticos de control en toda la ciudad, en provincias y se ha reforzado la línea fronteriza con Brasil, especialmente en Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías”, explicó la autoridad policial.

Según el reporte oficial, durante los operativos realizados el fin de semana se logró el arresto de varios ciudadanos extranjeros, quienes fueron remitidos a Interpol para verificar posibles antecedentes o notificaciones internacionales.

Asimismo, Gómez indicó que se procedió al cierre de bares y discotecas, además de ejecutar controles en vías públicas, principalmente dirigidos a motociclistas y trabajadores de delivery, con inspecciones de mochilas y pertenencias.

Uno de los resultados más relevantes se registró en la zona de la Pampa de la Isla, donde tres personas fueron aprehendidas, entre ellas un menor de edad, en posesión de un arma de fuego tipo revólver y sustancias controladas.

“La Policía está totalmente movilizada en la ejecución de este plan, con la finalidad de dar cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Ministerio de Gobierno y el Comando General”, afirmó Gómez.

La autoridad también confirmó la presencia de grupos tácticos especializados en la lucha contra el crimen organizado y el sicariato, como parte del refuerzo institucional en el departamento.

El operativo continuará en los próximos días con controles permanentes y despliegues estratégicos en distintos puntos del territorio cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play