Caen dos sospechosos por atraco en Trinidad; buscan a un tercer implicado

Un operativo policial permitió la aprehensión de dos personas implicadas en el robo agravado de una camioneta registrado la tarde del domingo en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni. Uno de los aprehendidos cuenta con antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico, según informó la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 en el barrio Chaparral, cuando un antisocial encañó al propietario de una camioneta roja en el momento en que ingresaba a su domicilio, logrando sustraer el motorizado y darse a la fuga.

De acuerdo con el director de Diprove Beni, coronel Iván Zambrana, tras conocerse el caso se activó de inmediato el denominado “plan Z”, que incluyó controles y rastrillajes en distintos puntos de la ciudad, además de un trabajo coordinado con la víctima.

Las investigaciones incluyeron análisis criminal y el uso de herramientas tecnológicas, como la trazabilidad digital en redes sociales, lo que permitió ubicar el vehículo alrededor de las 20:30 en el barrio Sayubú 2, donde fue hallado oculto en medio del monte.

Posteriormente, efectivos policiales lograron la aprehensión de Santiago Q.T., identificado como autor confeso del robo, quien fue encontrado en posesión de prendas utilizadas durante el atraco en el barrio Paitití.

Asimismo, fue aprehendida su pareja en presencia del Ministerio Público, luego de ser sorprendida eliminando mensajes de WhatsApp que alertaban sobre la llegada de la Policía. Durante el operativo también se secuestró una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.

Zambrana indicó que uno de los aprehendidos tiene antecedentes por la Ley 1008, relacionados con el delito de suministro de sustancias controladas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con un tercer implicado, que sería presuntamente de nacionalidad brasileña. En ese marco, se intensificaron los operativos de control tanto en la ciudad de Trinidad como en provincias cercanas.

Todos los actuados fueron remitidos al Ministerio Público, mientras la Policía mantiene los rastrillajes con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en el departamento del Beni.

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