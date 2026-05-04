Policía recupera camioneta robada horas después del atraco al presidente de Fegabeni en Trinidad

La Policía logró recuperar este domingo una camioneta que había sido reportada como robada en la zona del Chaparral, en la ciudad de Trinidad, Beni, horas después de ocurrido el hecho delictivo.

El motorizado fue encontrado en inmediaciones del barrio Sayubu, sobre la carretera a San Javier, durante un operativo ejecutado por efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), procedimiento que fue calificado como exitoso por la institución.

Recuperan camioneta robada tras atraco al presidente de Fegabeni. FOTO: Taxi Noticias.

El director de Diprove, coronel Zambrana, informó de manera preliminar al portal Taxi Noticias sobre la recuperación del vehículo y destacó la rápida reacción policial. Sin embargo, indicó que aún no se brindaron mayores detalles sobre el procedimiento.

Pese al hallazgo de la movilidad, la Policía activó el denominado “Plan Z” con el objetivo de capturar a las dos personas que presuntamente participaron en el robo, intensificando los controles y patrullajes en distintos puntos de la capital beniana.

Recuperan camioneta robada tras atraco al presidente de Fegabeni. FOTO: Taxi Noticias.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 de este domingo, cuando el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), Fernando Boheme, fue interceptado por un sujeto armado en inmediaciones de su domicilio particular, en la zona Chaparral.

Bajo amenazas con arma de fuego, el delincuente le sustrajo una camioneta de color rojo y posteriormente se dio a la fuga.

La Policía anunció que en las próximas horas emitirá un informe oficial ampliado sobre este caso, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

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