Familia de hombre atropellado pide justicia tras liberación del chofer responsable

La muerte de un adulto mayor de 68 años tras ser atropellado en la avenida Virgen de Luján ha generado indignación y protestas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que el conductor involucrado fuera liberado por decisión judicial tras una audiencia cautelar.

El hecho derivó en un bloqueo instalado por familiares y vecinos en la zona este de la ciudad, quienes rechazan la determinación y exigen que el caso no quede impune.

“Pido justicia para mi papá. Me lo mataron y están liberando al responsable”, manifestó la hija de la víctima, visiblemente afectada.

Según relataron los familiares, el adulto mayor se encontraba cruzando la vía cuando fue impactado. Aseguran que existen imágenes de cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido.

“Mi papá ya estaba a dos pasos de terminar de cruzar. Hay pruebas de todo y aun así lo están dejando libre”, denunciaron.

Los vecinos respaldaron la medida de presión y expresaron su desacuerdo con la liberación del conductor, señalando que el caso debe ser revisado por las autoridades.

El bloqueo continúa en la zona, generando restricciones en la circulación vehicular, mientras los manifestantes advierten que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta.

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