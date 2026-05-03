Refuerzan seguridad en Santa Cruz con más policías y plan de contingencia ante la creciente violencia

Una reunión interinstitucional permitió definir acciones inmediatas para reforzar la seguridad en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en medio de la preocupación por el incremento de hechos delictivos.

“Se han informado los compromisos asumidos y ahora no queda más que cumplirlos para darle tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca.

Entre las principales medidas se encuentra el despliegue de más efectivos policiales dentro de un plan de contingencia diseñado por la institución del orden.

“Están llegando efectivos policiales, habrán más para Santa Cruz, eso es muy importante”, afirmó.

Además, se confirmó que se está garantizando la protección de autoridades judiciales ante el contexto de inseguridad.

“Se está dando protección de vida a miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Órgano Judicial”, indicó.

Las autoridades remarcaron que el objetivo central de estas acciones es resguardar tanto a las instituciones como a la población en general.

El encuentro se da en un escenario marcado por una creciente preocupación por la ola de crímenes en el departamento, situación que motivó la coordinación entre distintas instancias del Estado.

Con estas medidas, el Gobierno busca contener la inseguridad y restablecer la tranquilidad en una de las regiones más pobladas del país.

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