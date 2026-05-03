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Policial

Imputan a dos pilotos de la FAB por tragedia aérea en El Alto que dejó 23 muertos

La Fiscalía formalizó la imputación contra el piloto y copiloto del avión Hércules siniestrado en febrero. Solicitan seis meses de detención preventiva mientras continúan las investigaciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 20:25

Imputan a dos pilotos de la FAB por tragedia aérea en El Alto que dejó 23 muertos. Foto: APG Bolivia
Bolivia

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El Ministerio Público formalizó la imputación contra dos pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por el accidente del avión Hércules ocurrido en la ciudad de El Alto, tragedia que dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 37 heridas.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que James R. E. y Erick R. Z., identificados como piloto y copiloto de la aeronave, fueron imputados por los presuntos delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas.

Según explicó la autoridad, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de ambos por seis meses mientras avanzan las investigaciones y se determina el grado de responsabilidad de cada uno en el siniestro.

El accidente ocurrió el pasado 27 de febrero de 2026, cuando el avión Hércules se siniestró al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, generando una de las tragedias aéreas más impactantes del año en Bolivia.

Actualmente, ambos efectivos permanecen aprehendidos dentro del proceso judicial, mientras continúan las pericias técnicas y la recolección de pruebas para esclarecer las causas del hecho.

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