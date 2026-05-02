Sicariato en Bolivia: los crímenes que marcaron las últimas semanas.

La violencia ligada al sicariato vuelve a encender las alarmas en Bolivia tras los últimos crímenes registrados, especialmente en Santa Cruz, donde personas fueron asesinadas en ataques directos.

Los hechos, ocurridos en un corto periodo de tiempo, comparten un patrón que preocupa a la población: hombres armados que interceptan a sus víctimas y disparan sin mediar palabra, en muchos casos utilizando motocicletas para facilitar la fuga.

Cronología de los casos recientes

El repunte de la violencia se refleja en una serie de asesinatos registrados durante abril y los primeros días de mayo:

11 de abril:

José Ángel Castañeda, alias “Cara de Bebé”, fue asesinado en inmediaciones de la Radial 26, tras ser interceptado por sicarios en plena vía pública. La víctima tenía antecedentes por delitos como robo agravado y asaltos.

26 de abril:

El piloto José Pedro Rojas Velasco fue acribillado dentro de su vehículo cuando se preparaba para competir en un rally. El ataque ocurrió luego de que fuera interceptado por hombres armados.

30 de abril:

El decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en el cuarto anillo de la avenida Bush por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

2 de mayo (madrugada):

Un ciudadano colombiano fue acribillado fuera de una discoteca en la zona del canal Isuto y cuarto anillo, en Santa Cruz. En el mismo hecho, otra persona resultó herida por impactos de bala.

Tarija (2 de mayo):

Otro hecho violento registrado la misma jornada elevó la cifra de víctimas, reforzando la preocupación por la expansión de estos ataques.

Patrón que genera alarma

Los ataques presentan características similares: ejecuciones rápidas, uso de armas de fuego y fuga inmediata, lo que dificulta la identificación de los responsables.

Este tipo de hechos ha incrementado la percepción de inseguridad, especialmente en Santa Cruz, donde varios de estos casos se han concentrado.

Preocupación y cuestionamientos

La seguidilla de crímenes ha generado inquietud en la población, que observa con preocupación la repetición de estos hechos y la falta de resultados concluyentes en las investigaciones.

En medio de este escenario, crecen los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades frente al avance del crimen organizado.

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