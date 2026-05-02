Hallan en un vehículo a mecánico fallecido tras tres días de su desaparición en Santa Cruz

Al sur de la capital cruceña, este sábado se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en el interior de un vehículo. Los vecinos del sector alertaron a las autoridades policiales tras percatarse de olores extraños que emanaban del motorizado estacionado con una de sus puertas abiertas.

Antecedentes de la desaparición

Extraoficialmente se conoce que la víctima, identificada como el propietario de un taller mecánico local, había sido reportada como desaparecida por sus familiares hace exactamente tres días. Según los allegados, el hombre salió el pasado miércoles con el objetivo de probar el funcionamiento del vehículo y nunca regresó a su hogar.

Asimismo, según información compartida por el entorno cercano sugiere que el fallecido atravesaba complicaciones de salud debido a una enfermedad preexistente. Las autoridades investigan si un episodio médico crítico fue lo que le impidió retornar o solicitar auxilio mientras operaba el automóvil.

Procedimientos legales en curso

Personal de la división de Homicidios procedió al levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla. En dicho recinto se llevará a cabo la autopsia de ley, procedimiento fundamental para determinar científicamente las causas que provocaron este lamentable deceso.

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