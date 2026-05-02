El Ministerio Público ya se encuentra en las instalaciones de la clínica donde permanece internado el ciudadano boliviano herido por una bala perdida durante el reciente ataque armado en el canal Isuto y cuarto anillo de la capital cruceña. La comisión de fiscales aguarda la estabilización del paciente, quien fue ingresado a quirófano de urgencia tras recibir un impacto de proyectil en la zona de la cadera.

Intervención de la Fiscalía General

El fiscal superior Yerko Fajardo, quien se desplazó desde Sucre para coadyuvar en las pesquisas, confirmó que la prioridad es la declaración del afectado una vez concluya su procedimiento médico.

“Vamos a ver que salga de la operación y que preste su declaración informativa para tener más información respecto a qué hacía en el lugar del hecho”, señaló la autoridad.

Para garantizar la celeridad del caso, se ha conformado una comisión de tres fiscales que trabajarán de manera conjunta en la recolección de evidencias científicas y testimoniales. Fajardo destacó que su presencia busca fortalecer las acciones de la Fiscalía General del Estado en este y otros hechos de violencia extrema registrados recientemente.

Recolección de pruebas en el lugar

Mientras se espera la evolución del herido, el equipo investigativo avanza en la toma de entrevistas al personal del local nocturno y posibles testigos que presenciaron la ejecución. "Estamos en una primera etapa en la que se están recabando entrevistas, cámaras y demás elementos para dar mayores datos sobre las hipótesis", concluyó el fiscal.

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