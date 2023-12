12 acribillados en un mes en Bolivia: Beni, Cochabamba y Santa Cruz, calificadas como “zonas rojas”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El coronel Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia en Bolivia, especialmente en las denominadas “zonas rojas” Santa Cruz, el trópico de Cochabamba y Beni. En un mes, doce personas fueron acribilladas de manera violenta, dejando en evidencia la falta de autoridad del Estado, la Fiscalía, la Policía y los jueces en ciertas áreas del país.

Ramos destacó que estas “zonas rojas” se han convertido en terreno fértil para el sicariato y el crimen organizado, operando a plena luz del día. Enfatizó que las muertes violentas, ya sea por disparos de armas de fuego, mutilaciones, degollamientos o ahogamientos, son indicativos de la actividad criminal desenfrenada, incluyendo ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico.

El exdirector de la Felcc no dudó en señalar que esta problemática no es nueva, remontándose a años anteriores, y atribuyó gran parte de la responsabilidad a la ausencia del Estado en ciertos lugares del país. Expresó su preocupación por la falta de apoyo gubernamental a la Policía Boliviana, destacando que la presencia policial se ha reducido drásticamente, dejando a áreas como Cochabamba y Santa Cruz sin la protección adecuada.

“Esta situación no es de ahora, no es del 2023; esto viene de siempre y mucho más cuando, en nuestro país, en determinados lugares y en nuestro departamento, hay ausencia de Estado. Esto quiere decir que la Policía Boliviana no cuenta con el apoyo de un gobierno que pueda frenar o poner en raya las actividades criminales. Las provincias de Cochabamba y Santa Cruz ya no tienen presencia del Estado”, señaló.

Ramos también resaltó la importancia del papel del Ministerio Público, jueces y policías en la persecución penal, pero lamentó que, en determinadas regiones, estas autoridades carecen de la autoridad necesaria para combatir la delincuencia.

El excomandante de la Felcc hizo un llamado urgente a fortalecer la seguridad ciudadana, implementar medidas preventivas y aumentar la presencia de unidades élites de investigación en Santa Cruz. Además, señaló la complejidad de controlar la migración extranjera, especialmente en las fronteras con los países vecinos, lo que contribuye a la crisis de seguridad.

“Hasta el año 2016, que fue mi último año de servicio activo, yo tenía nada más que 6,200 efectivos. El actual comandante departamental indicó que no llegan ni a 5 mil. Entonces, en vez de haber incrementado (disminuyó), hay otros departamentos que tienen 16 mil efectivos. ¿Qué está sucediendo? Santa Cruz necesita más seguridad ciudadana, prevención y también más presencia en algunas unidades élites de investigación”, acotó.

En conclusión, Ramos destacó la deuda social que el Gobierno y el Estado tienen con Santa Cruz, evidenciada por más de dos décadas sin un aumento significativo en el personal policial. Alertó sobre la necesidad apremiante de revertir esta situación para garantizar la seguridad y protección de la población en estas áreas vulnerables del país.

“En la última década del anterior milenio, ya no vemos al policía patrullando nuestras calles a pie, ya no vemos al policía en motocicleta. Ahora, como si de repente, mi querida Policía ha sido mal utilizada por un trato netamente político, y hoy en día no tenemos la cantidad suficiente para proporcionar seguridad a la población”, finalizó.