El expresidente Jorge Tuto Quiroga se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación de seguridad en el país y advirtió que Bolivia está “inerme ante la criminalidad, el narcotráfico y los sicarios”.

En su mensaje, el exmandatario expresó su preocupación por el incremento de hechos violentos, particularmente en Santa Cruz, y señaló que existe un deterioro en la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.

Apunta contra Evo Morales y Luis Arce

Quiroga responsabilizó directamente al expresidente Evo Morales y al actual mandatario Luis Arce, a quienes vinculó con decisiones que —según su criterio— habrían favorecido el crecimiento del narcotráfico.

Sostuvo que desde hace años viene advirtiendo sobre la producción de coca en el trópico de Cochabamba, señalando que esta estaría destinada al circuito ilegal de la cocaína.

Además, afirmó que la normativa aprobada en 2017 habría generado condiciones para la presencia de organizaciones criminales internacionales, lo que —aseguró— derivó en un aumento de la violencia y el sicariato.

"En marzo'17 Evo/Arce legalizaron la producción de cocaína en el trópico-Cbba, como lo denunciamos desde entonces esa fue una invitación directa a Marset, PCC, Vermelho y narcos colombianos. La llegada de esos compradores de Evo desató más violencia y abarató el sicariato, para narcos, criminales o para la sed de venganza. Hoy todos sufrimos las consecuencias", manfiestó.

Propuesta de medidas contra el narcotráfico

En su pronunciamiento, el exmandatario planteó una serie de acciones para enfrentar la crisis de seguridad, entre ellas:

Reformas estructurales en la Policía y la FELCN

Mayor cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico

Refuerzo de controles fronterizos

Investigación de casos vinculados a tráfico de drogas

Implementación de un plan integral de seguridad para Santa Cruz

También insistió en la necesidad de reducir la producción ilegal de sustancias controladas y fortalecer las instituciones encargadas de combatir estos delitos.

Contexto de creciente preocupación

Las declaraciones de Quiroga se dan en un contexto de preocupación por hechos violentos recientes, que han reactivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la presencia de redes criminales en el país.

El exmandatario concluyó su mensaje señalando que el objetivo debe ser frenar la violencia y evitar que el crimen organizado continúe expandiéndose en territorio nacional.

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